Netflix：擬對3國非同住者額外收費 台灣未納入

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（中央社記者吳家豪台北17日電）串流影音平台Netflix宣布將對智利、哥斯大黎加、秘魯的會員測試新功能，非同住者須額外付費，引起熱議。Netflix今天對中央社記者表示，台灣和其他市場目前未納入這項計畫。

不少Netflix用戶為了省錢，會共享帳號並分擔費用，不過Netflix也注意到這個現象，從去年開始著手研究因應方法。

如今Netflix將測試非同住者額外付費，國內BBS社群平台批踢踢實業坊（PTT）網友紛紛質疑形同「養套殺」、「割韭菜」的欺壓手段，可能引發退訂潮；也有網友抱怨，新功能可能會讓出差的人無法收看。

根據Netflix官網公告，Netflix將於未來數週在智利、哥斯大黎加、秘魯3國測試新功能，其中一項是允許標準和高級方案的會員以較低價格，新增最多2個不同居住地的子帳號，藉此享有自己的個人資料、推薦內容和帳號密碼。以哥斯大黎加為例，新增1個子帳號費用為2.99美元（約新台幣85元）。

另一項即將測試的新功能是轉移個人資料到新帳號。Netflix基本、標準和高級方案可以讓共享帳號的使用者選擇轉移資料到新帳號或額外的子帳號，以保留瀏覽紀錄、片單和個人化推薦內容。

Netflix官網公告指出，在全球其他國家做出變動前，將先了解新功能在進行測試的3個國家中，對會員的效用。（編輯：楊凱翔）1110317