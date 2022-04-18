怪獸魅力淡去 鄧不利多的秘密北美開片光芒減

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）「怪獸與鄧不利多的秘密」週末北美開片成績稍遜於「怪獸」等級，起碼以魔法世界的水準來說是如此。根據北美院線聯盟數據，這部片約進帳4300萬美元。

華納兄弟的「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）是「怪獸」系列片第3章，美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，儘管這部片榮登北美週末票房冠軍，卻是魔法世界（Wizarding World）系列片11部作品中最差的一個，也不如前兩部「怪獸」片。

2016年的「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）北美開片有7400萬美元，2018年「怪獸與葛林戴華德的罪行」（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）也有6200萬美元。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「怪獸本來就無法延續哈利波特的成就。」他說：「哈利波特現象一個世代難得一見。」

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，排名第2的是諧星金凱瑞（Jim Carrey）的「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），收入3000萬美元，遠低於上週末開片的7100萬美元。

哈利波特電影元老、很討喜的英國演員丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）則投向黑暗面，在珊卓布拉克（Sandra Bullock）和查寧塔圖（Channing Tatum）同台演出的「失落謎城」（The Lost City）飾演反派。「失落謎城」在15至17日期間有約650萬美元票房收入，排名第3。

第4的是科幻喜劇片、楊紫瓊參與演出的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），進帳620萬美元。這部片在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）拿下高達97%的好評推薦，影評也盛讚它原創性十足。

排名第5的是馬克華柏格（Mark Wahlberg）主演的「斯圖教父」（Father Stu），票房570萬美元。

第6到第10的電影依序為：「魔比斯」（Morbius），470萬美元；「劫命救護」（Ambulance），400萬美元；「蝙蝠俠」（The Batman），380萬美元；印度片KFG Chapter 2，收入290萬美元；「秘境探險」（Uncharted），120萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110418