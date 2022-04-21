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企業併購法修正草案立院審查通過 增加3大併購效益

2022/4/21 12:07（4/21 12:58 更新）
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立院經濟委員會21日完成企業併購法部分條文修正草案審查。（示意圖／中央社檔案照片）
立院經濟委員會21日完成企業併購法部分條文修正草案審查。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北21日電）立法院經濟委員會今天審查完成企業併購法部分條文修正草案，根據草案內容，有3大修正重點，分別為強化股東權益保障、增加併購彈性與效率、促進友善併購環境，並提供新創公司個人股東股利所得緩課的租稅優惠。

立法院經濟委員會今天審查企併法部分條文修正草案，第16條、第40條依照現行法規，其餘條文皆以行政院版本為主，全案無異議完成審查。

根據草案內容，有3大修正重點，分別為強化股東權益保障增加併購彈性與效率促進友善併購環境

首先，強化股東權益保障：當企業進行併購時，若董事與併購交易有利害關係，公司必須在股東會召集事由說明，以及贊成或反對併購決議的理由。

此外，修法也增列投票反對的異議股東股份有收買請求權，也就是說，只要反對併購的股東沒有放棄表決權、而投下反對票，就可請公司按當時公平價格收買其持有股份，保障退場機制。

第二，增加併購彈性與效率：企併法修正後放寬非對稱式併購（大鯨魚吃小蝦米）適用條件，可加速成熟企業併購，提升產業競爭力。

經濟部說明，依照現行法規，企業必須符合「併購公司併購所支付股份不超過其已發行股份的20%」，且「其支付的現金及其他資產的對價總額不超過淨值2%」。

草案修正後，則只需符合「併購公司所支付股份不超過其已發行股份的20%」或「併購公司所支付股份、現金及其他資產的對價總額，不超過併購公司淨值20%」即可。

第三，促進友善併購環境：將無形資產明確化，如營業秘密、電腦軟體、積體電路電路布局權等，且放寬併購取得的無形資產可按法定享有年限或以10年做為攤銷的計算標準，併購方在計算租稅成本上較為容易。

此外，草案也新增租稅誘因，被併購新創企業個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅。

經濟部強調，修正草案將提升企業併購效率並同時兼顧股東權益保障。（編輯：潘羿菁）1110421

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