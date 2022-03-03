視訊股東會今年上路 金管會公布斷訊處理5原則

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（中央社記者謝方娪台北3日電）純視訊股東會、混合型股東會今年上路，金管會今天公布若因天災事故或不可抗力因素斷訊的5大處理原則，包含應在5天內延期或續行集會；已完成議案，不須重行討論及決議。

去年年中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，公司法修法開放公開發行公司可以召開視訊股東會，金管會配合修正「公開發行股票公司股務處理準則」、「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，已完成預告程序，將正式上路。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，預告期間外界意見及公聽會意見共有74則，金管會研議後參採51則，總計有8條預告法規稍作調整；另考量涉及公司法、實務面及股東權益保障，並未參採其餘23則意見，後續會依實務運作滾動檢討。

根據確定規章，金管會明列視訊股東會斷訊（30分鐘以上不能連線）處理5大原則，第一，應在5天內延期或續行集會，不適用公司法第182條須經股東會決議的規定；第二，不須辦理股東會相關前置作業；第三，已完成投票、計票並宣讀結果的議案，不須重行討論及決議。

第四，股東會當天須公告揭露事項，仍須在延期或續行會議當天再揭露給股東知悉；第五，考量公司成本，在混合型股東會表決權計算上，如實體股東會出席股東過半，實體會可繼續進行，斷訊無法投票的股東就視同棄權；另第一次沒有登記參加股東會的股東，就不得參與延期或續行的股東會。

在資料保存上，金管會明定公司必須全程錄音錄影且永久保存，平台業者則須保存1年；股東註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料，公司須永久保存，平台業者應至少保存3年；另若發生訴訟，平台業者應保存至訴訟終結為止。

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針對小股東數位落差，金管會要求公司舉辦視訊股東會，應提供有數位落差股東相關替代措施，例如書面方式行使表決權，或提供股東租借參與會議的必要設備等。

股東若參與視訊股東會，視為親自出席，列入出席股東母數，且參與股東會前應先向公司註冊，並在股東會開會2天前向公司登記。此外，為避免Deepfake（深偽）可能性，金管會明定純視訊會議期間，主席及記錄應在國內同一地點。（編輯：楊蘭軒）1110303