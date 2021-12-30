政院拍板企併法修法 新創個人股東所得將延緩繳稅

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（中央社記者賴于榛台北30日電）為提升併購效率兼顧股東權益，行政院會今天拍板企業併購法部分條文修正草案，包含增加併購資訊透明度、增列投票反對的異議股東股份也有收買請求權等。未來也將放寬新創企業被併購後，個人股東股利所得可選擇延緩繳稅。

行政院會今天拍板企業併購法部分條文修正草案，經濟部在行政院會後記者會時說明，修正重點可分為3大項，包括保障股東權益、增加併購的彈性與效率以及促進友善併購環境。

首先，強化股東權益的保障，修正草案規定公司必須在股東會召集事由中，說明董事就併購的利害關係重要內容，以及贊成或反對併購的理由。

修法也擴大反對併購股東股份收買請求權的適用範圍，對於股東會決議時未放棄表決權而投下反對票的股東同樣適用，以保障其退場機制。

第二，放寬非對稱併購適用範圍。現行規定是需要符合2個條件，也就是併購公司併購所支付股份，不超過其已發行股份之20%，以及支付之現金及其他資產之對價總額不超過淨值2%，才能排除股東會決議。

這次修法將適用條件改為「併購公司所支付股份不超過其已發行股份之20%，或併購公司所支付股份、現金及其他資產之對價總額，不超過併購公司淨值20%」，等於2條件擇一，後者更放寬項目與淨值數。

第三，促進友善併購環境，增訂無形資產攤銷，草案明定可辨認無形資產的類型，擴及營業秘密、電腦軟體、積體電路電路布局權等各種特許權，且放寬併購取得的無形資產可按法定享有年限或以10年做為攤銷的計算標準。

此外，草案也新增租稅誘因，明定被併購新創企業個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅。

經濟部次長陳正祺出席政院會後記者會補充表示，新創企業的商業模式，是希望併購後可獲利了結，但很多新創企業股東財務並不充裕，若併購後資金馬上要繳稅，將造成併購上的困難。

陳正祺說，因此這次修法參考國外做法與新創社團請求，提供緩課所得稅，包含前2年免課稅、後3年平均課稅，被併購後不用有立即繳稅的壓力。（編輯：潘羿菁）1101230