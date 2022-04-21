台股由紅翻黑 市場觀望氣氛濃

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（中央社記者潘智義台北21日電）美道瓊工業指數上揚，那斯達克指數下跌1.22%，台股盤中最高來到17213.66點，11時過後指數由紅翻黑，在市場觀望下量能稍嫌不足，傳產股走勢相對強勁。

11時13分止，加權指數來到17128點，下跌近20點，成交值新台幣1443.66億元，8大類股漲跌互見，泥窯、紡織、造紙類股走強，機電類股上漲，金融類股下挫。

晶圓代工龍頭台積電盤中在570元平盤游走；光學鏡頭供應商大立光來到1755元，上漲80元；鴻海來到104元，上揚1元；IC設計大廠聯發科由黑翻紅，來到872元，上揚16元。

貨櫃三雄長榮盤中來到147.5元，上揚4元；陽明來到127元，上漲3.5元，萬海來到159.5元，上漲4元。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，昨天台指期結算，從外資動向來看，短線應不至於再有探底壓力，但仍須先等本土疫情過後，甚至是5月美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息，後續才容易反彈。

吳文彬認為，在美升息、通膨疑慮、俄烏戰事、美長天期公債殖利率倒掛引發的經濟衰退疑慮等利空測試下，台股又面對本土疫情、中國封控等利空，仍能在低檔反彈，代表盤勢不偏空，但近期成交量仍嫌不足。

他說，後續可觀察法人說明會、股東會行情，短線可留意原物料、疫情受惠股，但長線還是看電子股，尤其跌深展望佳個股。（編輯：張均懋）1110421