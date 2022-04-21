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上海疫情再傳8人病故 累積25人死亡

2022/4/21 10:00
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（中央社記者吳柏緯上海21日電）上海本輪本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連續4天傳出死亡病例，據通報，20日新增8人死亡，累積死亡人數達25人。此外，新增確診病例2634例、無症狀感染者1萬5861例，合計1萬8495例。

據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」，國務院副總理孫春蘭20日在上海考察防疫工作時指示「加強重症、危重症患者的救治護理，千方百計降低病死率。」

據上海市衛健委通報，20日新增本土COVID-19確診病例2634例、無症狀感染者1萬5861例，合計1萬8495例，連續2日通報新增病例低於2萬人。

然而在通報病例數下降的同時，連續4天傳出死亡病例。據通報，20日新增8名死亡病例，平均年齡77.5歲，最大年齡93歲。8人均患有慢性疾病，入院後因病情加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為自身疾病所致。

本輪上海疫情已經累積25人死亡。

封城政策已經將近持續1個月，加上20日是官方訂出「社會面清零」目標日，因此近日通報確診人數下降，被官方與部分評論定調為「疫情逐漸獲得控制，防控攻堅行動取得階段性成效。」

上海市衛健委20日宣布，金山、崇明兩區率先達到社會面清零目標。同時發布上海最新的「三區劃定」，在「足不出戶」的封控區人數，比首次劃定時減少400多萬人。（編輯：周慧盈）1110421

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