特斯拉財報Q1獲利超出預期 營收年增81%

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（中央社紐約20日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）第1季表現超乎華爾街預期，儘管供應鏈持續混亂，產能仍迅速提高，進而拉抬銷售量，讓這家電動車製造商得以不受供應鏈混亂與成本上升影響，交出亮麗財報。

馬斯克（Elon Musk）掌舵的特斯拉今天通報第1季獲利33億美元，較去年同期大增658%；營收年增81%，來到188億美元。

特斯拉本季在德國與美國德州新開兩家工廠，攤平了中國工廠因Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫時關閉所受的影響。

疫情爆發以來，特斯拉一直得以置身事外，在對手與全球供應鏈混亂搏鬥之際，特斯拉卻多季交車與獲利都創下紀錄。

馬斯克3月間表示，受烏克蘭危機影響面臨龐大通膨壓力之後，特斯拉調漲在中國、美國和其他國家售價。

這些價格的調漲，應足以應付接下來6至12個月升高的成本。

受到財報亮眼影響，盤後特斯拉股價上揚5%。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110421