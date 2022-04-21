更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重
兩岸

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
RCA第2波工傷求償案 二審改判賠16億6740萬元
首頁 / 國際

特斯拉財報Q1獲利超出預期 營收年增81%

2022/4/21 10:11（4/21 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為特斯拉豪華車款Model S。（中央社檔案照片）
圖為特斯拉豪華車款Model S。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約20日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）第1季表現超乎華爾街預期，儘管供應鏈持續混亂，產能仍迅速提高，進而拉抬銷售量，讓這家電動車製造商得以不受供應鏈混亂與成本上升影響，交出亮麗財報。

馬斯克（Elon Musk）掌舵的特斯拉今天通報第1季獲利33億美元，較去年同期大增658%；營收年增81%，來到188億美元。

特斯拉本季在德國與美國德州新開兩家工廠，攤平了中國工廠因Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫時關閉所受的影響。

疫情爆發以來，特斯拉一直得以置身事外，在對手與全球供應鏈混亂搏鬥之際，特斯拉卻多季交車與獲利都創下紀錄。

馬斯克3月間表示，受烏克蘭危機影響面臨龐大通膨壓力之後，特斯拉調漲在中國、美國和其他國家售價。

這些價格的調漲，應足以應付接下來6至12個月升高的成本。

受到財報亮眼影響，盤後特斯拉股價上揚5%。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110421

延伸閱讀
特斯拉面對供應鏈混亂 一年交車仍創百萬輛高峰特斯拉財報佳帶動概念股走強 憂供應鏈產能不足特斯拉上海廠傳復工 分析師：產能最快5月中恢復鴻海收購arQana無線通訊事業 攻5G聯網電動車馬斯克稱獲特斯拉私有化資金挨告 法官：不實陳述前推特股東告馬斯克延遲申報持股 致錯失股價暴漲德製特斯拉來了 柏林廠開幕馬斯克又秀「舞技」
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載