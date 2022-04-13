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鴻海收購arQana無線通訊事業 攻5G聯網電動車

2022/4/13 11:38
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海今天宣布收購arQana 無線通訊事業，鴻海收購的業務單位也將與AchernarTek合併，成立新品牌iCana，成為鴻海旗下間接持有100%子公司，布局電動車、聯網車和5G基礎建設。

鴻海今天發布新聞稿指出，收購範圍包含台灣Taiwan arQana Technologies Limited和 比利時arQana Technologies BV，布局車用及5G基礎建設。

鴻海表示，AchernarTek、arQana Taiwan和arQana Belgium將整合技術與營運資源，成立新品牌iCana，強化半導體供應鏈。

iCana納入鴻海後，可共享鴻海既有專業知識和創新解決方案，讓iCana有能力滿足日益激增的5G聯網電動車市場需求，並強化5G Sub-6頻段與毫米波頻段產品開發。

鴻海指出，這次收購arQana的5G業務，並與AchernarTek合併，呼應鴻海布局電動車、數位健康、機器人3產業；以及人工智慧、半導體、新世代通訊3技術的3+3 策略，射頻半導體是未來電動車車聯網基本元件，新世代車也將需要新的射頻組件與5G網路搭配使用。（編輯：郭無患）1110413

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