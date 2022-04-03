特斯拉面對供應鏈混亂 一年交車仍創百萬輛高峰

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（中央社紐約2日綜合外電報導）根據今天公布的數字，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）過去一年交車數量破100萬輛，創下紀錄。

從2021年4月到2022年3月，特斯拉交付了106萬輛車，其中單是今年首季就超過31萬輛，比去年同期高出67%。

儘管如此，據財經數據供應商FactSet彙集的資料，上述數字仍未達分析師預期的31萬7000輛。

法新社報導，特斯拉的交付量類似其他車商所公布的銷售數據。

總部在德州奧斯汀（Austin）的特斯拉，最近數月的成長情況急劇放緩，自去年第4季以來交付量僅微幅成長0.4%。汽車產量也比前一季輕微下滑了0.1%。

不過，整體汽車產業在供應鏈不穩影響下，特斯拉的表現仍遠優於競爭對手。

豐田汽車（Toyota）2022年首季在北美洲的銷售量，比去年同期減少23.5%；銷售額則下降26.3%。

通用汽車（General Motors）在去年12月31日為止的一季獲利17億美元，比2020年同期劇減38.7%，營收則降10.5%至336億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110403