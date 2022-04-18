特斯拉上海廠傳復工 分析師：產能最快5月中恢復

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）中國上海本土疫情未緩，重點企業復產進展受關注，產業分析師預估，特斯拉上海廠最快今天復工，不過將先是一班制，目前零配件庫存水位約2.5週，最快要到5月中旬，上海廠產能才回復到封控前水準。

中國上海本土COVID-19疫情未緩，當地媒體報導，上海擬設定20日達成社會面清零的目標，上海市經濟和信息化委員會16日公布工業企業復工復產疫情防控指引，中國工業和信息化部也設立保運轉重點企業「白名單」共計666家。

根據名單顯示，其中重點企業復工復產名單包括中石化、寶山鋼鐵、三菱化學化工、巴斯夫、比亞迪、上汽通用、上汽大眾、上海第一機床、上海電氣集團、上海飛機製造、中芯國際、3M、應用材料、豪威半導體、愛德萬測試、羅氏製藥、旺旺食品集團等。

電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海設有超級工廠，復產狀況也備受關注，產業分析書郭明錤17日在個人推特（Twitter）上貼文預估，特斯拉上海超級工廠產線最快今天可復工。

不過郭明錤預估，復工後特斯拉上海工廠產線將是一班制（one-shift operation），而上海封控前，特斯拉上海廠是兩班制，因此每小時工作量（jobs per hour）將會減少，從原先的80個至85個降到40個至50個。

郭明錤指出，若以每小時JPH約40個至50個粗估，目前特斯拉上海工廠零配件庫存水位約2.5週，相當於每月電動車出貨量約2.5萬至3萬輛。

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郭明錤表示，若特斯拉上海廠JPH要回升到80個，需要仰賴工廠防疫控制、供應鏈的復工進展、以及物流是否明顯改善，他預期，特斯拉上海廠產能最快要到5月中旬才會回到封控前水準。

特斯拉將於美國時間20日公布第1季財報與舉行線上法人說明會，屆時上海廠營運進展、中國疫情衝擊、德國柏林與美國德州新廠營運、俄羅斯入侵烏克蘭戰爭對電池原物料影響等，將是市場關注焦點。（編輯：趙蔚蘭）1110418