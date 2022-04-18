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中國封控台廠遭殃
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中國封控台廠遭殃1/22

鴻海事業群鄭州廠區全員核酸檢測 營運一切正常

2022/4/18 10:22（4/18 11:13 更新）
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鴻海集團iDPBG和iPEBG事業群鄭州廠區陸續啟動全員核酸檢測作業，鴻海18日重申，鄭州廠區營運一切正常。圖為8日鄭州市篩檢站民眾在長長隊伍中等待採檢。（中新社）
鴻海集團iDPBG和iPEBG事業群鄭州廠區陸續啟動全員核酸檢測作業，鴻海18日重申，鄭州廠區營運一切正常。圖為8日鄭州市篩檢站民眾在長長隊伍中等待採檢。（中新社）
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）中國河南鄭州市強化防疫措施，鴻海集團iDPBG和iPEBG事業群鄭州廠區陸續啟動全員核酸檢測作業，鴻海今天重申，鄭州廠區營運一切正常。

中國本土COVID-19疫情未緩，河南鄭州市強化防疫措施，其中航空港經濟綜合實驗區15日起實施為期14天的交通管控，人車准進不准出。鴻海組裝製造蘋果iPhone的部分廠區位於實驗區內，市場擔憂iPhone組裝是否受到影響。

鴻海今天上午接受中央社記者詢問表示，鄭州廠區營運一切正常。根據鄭州航空港區15日交通管控通告，重點企業生產相關人員可憑鄭州市疫情防控指揮部通行證，查驗健康碼、行程卡和48小時核酸檢測陰性證明後通行。

為預防疫情變化，鴻海集團在中國大陸各廠區已實施各項措施，例如富士康iDPBG（integrated Digital Product Business Group）事業群鄭州廠區14日先啟動全體員工核酸檢測作業，在廠區和公寓區同步展開。

14日起富士康山西晉城園區也安排員工抗原檢測；富士康太原園區14日也強化閉環管理措施；16日富士康iPEBG事業群鄭州加工區也啟動第4輪員工核酸檢測作業，現場間隔區間從1公尺拉長至2公尺，並開設10條檢測線。

富士康iDPBG事業群16日向鄭州園區員工寄發的內部信件中指出，部分員工配合當地政府措施，在居住地或公寓區進行居家健康檢測，會安排志願者提供派送愛心餐、考勤異常處理等服務。

根據資料，在中國大陸富士康iDPBG事業群主要在河南鄭州保稅區和南區、深圳觀瀾和龍華廠區、太原等，iDPBG事業群主要為蘋果代工製造iPhone手機。

至於iPEBG事業群主要在河南鄭州綜合保稅區設廠，主要設計生產製造iPhone精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。

鄭州廠區是鴻海集團在中國重要生產基地之一，產業人士表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。

鄭州當地媒體曾報導，航空港廠區製造智慧型手機產能占鴻海集團在中國整體智慧型手機產能比重近8成。（編輯：郭無患）1110418

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