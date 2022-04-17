廣達上海廠局部復工 約5%員工上班

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（中央社記者張淑伶北京17日電）廣達13日宣布，上海廠為配合當地疫情防控停工，分析指MacBook生產大受衝擊。中共官媒新華社報導，擁有4萬餘名員工的廣達，15日已有約2000名員工率先復工。

報導說，位於上海市松江區的廣達上海製造城在嚴格防疫的前提下，申請復工復產，廠區實行閉環管理。廣達上海製造城共有8個廠房，超過萬名員工，率先復工的是F1和F3工廠，約2000名員工開始復工。

就員工數量來看，復工人數約占全體員工的5%。

廣達13日公告，100%持有子公司達功（上海）電腦，配合上海市政府對COVID-19疫情防疫工作暫時停工，實際復工時間待當地政府通知，廣達將持續評估對財務業務的影響。

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天風國際證券分析師郭明錤在推特（Twitter）發文分析，廣達幾乎是蘋果電腦MacBook獨家組裝廠，停工後可能讓MacBook成為這次中國封城受影響最大的蘋果主要產品。

上海COVID-19疫情嚴峻，但在封控措施下，經濟壓力也不斷加大。中國工信部15日宣布，已設立工業與資訊領域保運轉「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。（編輯：邱國強）1110417