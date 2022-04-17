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台積電列上海半導體復工企業 員工可入廠支援

2022/4/17 17:54
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（中央社記者張淑伶北京17日電）上海日前公布666家重點企業復工「白名單」，台積電（中國）有限公司名列其中。這意味著半導體廠的運作從之前的「不進不出」，到可以有替換人手及新的物料輸送入廠。

受到COVID-19疫情影響，上海採取的封控措施嚴重衝擊企業運作。中國工信部15日宣布，已設立工業與資訊領域保運轉「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。

根據半導體行業媒體「問芯Voice」報導，上海重點半導體廠、汽車相關企業等都在白名單上，包括台積電、華虹宏力、上海華力微電子、中芯國際、中芯南方、中微半導體、應用材料、阿斯麥ASML，以及特斯拉、通用汽車等。

報導指出，在上海進行封控管理期間，企業和廠房一律都是不進不出，員工在廠內工作生活，形成閉環且隔絕與外界的接觸。而這次首批「白名單」上的企業，可以允許封閉廠區以外的員工進入，但進入封閉區就不能再出來。

報導說，同一批員工長期在廠內閉環式的工作與生活，身心所承受的壓力都不小，也容易效率不彰。再加上晶圓廠內各種原物料的備貨天數不一樣，如果閉環運作時間超過1個月，會需要外面的供應商進行補給。（編輯：邱國強）1110417

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