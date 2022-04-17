上海市設定 4月20日疫情社會面清零

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（中央社台北17日電）上海市設定「社會面清零」目標日。2名知情人士向路透社表示，上海市官方已設下4月20日前實現COVID-19病毒「不在隔離區以外傳播」的目標，並已向上海市各級黨委幹部及學校等組織傳達。

根據報導，中共寶山區委書記陳杰16日也表示，中國國務院工作組、上海市委和市政府要求，上海市的疫情應在17日出現拐點（轉折點），並應在20日「實現（社會面）清零狀態」。

依中國官方定義，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「不在隔離區以外傳播」，就是所謂的「社會面清零」，也是封城解封的必要條件之一。但路透社這項報導並未提到任何與「解封」有關的訊息。

報導引述中共上海市寶山區委書記16日發表的講話內容指出，上述新目標意味著，當地官員將加快對民眾的病毒檢測速度，並將陽性個案轉移到檢疫中心。

根據報導，寶山區委書記陳杰表示，20日完成「社會面清零」的目標是一項指令，且上海市的疫情已「來到關鍵時刻」，市民的焦慮情緒和食品供應壓力日益加大。

針對上述報導內容，路透社曾分別向中國國務院、上海市政府及寶山區政府查證，但均未獲得回應。

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中國國務院副總理孫春蘭15日在上海接受央視訪問時說，上海的疫情傳播指數由當初的2.27下降到1.23，「早日實現社會面清零的目標指日可待」。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷今天也指出，雖然上海這兩天發現的陽性感染者人數仍處於高檔，但「相對維持穩定」，且相關數據顯示，在風險人群中發現的陽性感染者比例在下降。而北京大學第一醫院感染科主任王貴強也說，傳播指數下降，距離這波疫情被控制住「已經很接近」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110417