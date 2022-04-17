封控次生災難橫生 上海官方：動態清零堅定不移

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採嚴格封控措施，卻釀多起「次生災難」。上海市官方強調，堅定不移執行動態清零總方針，全力推進疫情社會面清零攻堅。

上海市疫情防控工作新聞發布會17日上午舉行，官方於會上作上述表示。

據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」，上海市衛生健康委主任鄔驚雷指出，在風險人群中發現的陽性感染者比率在下降。這兩天發現的陽性感染者人數依然處於高位，但相對維持穩定。

據官方數據，截至4月17日上午9時，上海市累計排查到在滬密切接觸者34萬106人，均已落實管控，其中28萬6683人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

上海市官方強調，堅定不移執行動態清零總方針，全力推進疫情社會面清零攻堅。聚焦重點、分區分級，實施核酸篩查為主、抗原篩查為輔的方式，對封控區、管控區、防範區的人員實施全員檢測篩查，並將依據階段性篩查結果，動態調整3區劃定，努力用最短時間實現社會面清零目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

官方呼籲，符合條件的老年人在小區解封、附近接種點開放後儘快接種疫苗，全程接種滿6個月後再加強接種，可產生更好的效果。

上海市採嚴格封控手段應付疫情，從中衍生出多起「次生災難」，包括慢性病患者未能按時洗腎後不幸身亡、病人因為缺乏核酸檢測陰性證明求診被拒、病患在醫療壓力滿載下叫不到救護車等。對於亂象橫生，官方仍堅持動態清零總方針堅定不移。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110417