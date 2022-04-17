中國清零不靈 上海連11天單日增逾2萬例

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圖為上海15日一封控小區外貨架放滿應急配送的蔬菜與食材。（中新社）

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（中央社台北17日電）中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例2萬6155例。本土新增2萬6016例，其中疫情重災區上海就達2萬4820例，占比95%，且是連續11天新增病例逾2萬。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，16日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診3529例，其中本土達3504例，以上海3238例最多，其次是吉林省167例；境外移入25例。

新增無症狀感染者達2萬2626例，其中本土為2萬2512例，同樣以上海最多達2萬1582例，其次吉林省525例，江蘇省85例，省境內目前採封閉式管控的蘇州市則有39例；境外移入66例。

自3月28日上海宣布實施分區分控，後又於30日改採全域靜態管理至今已屆滿3週，回顧過去這21天，重災區上海雖嚴格執行黨中央下達的貫徹動態清零防疫指令；但4月7日起至今，已連續11天新增病例逾2萬難回落，中國防疫採動態清零卻越清越失靈。

失靈的政策不僅導致上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄不堪壓力而自縊，嚴格封管封控更造成非染疫病患無法及時就醫而喪命於「次生災難」。

來自台灣、活躍於中國財經媒體界的經濟學者郎咸平，其高齡98歲老母親因等不到核酸檢測報告無法就診而命喪急診室。71歲小提琴家陳順平也因腹痛就醫卻被拒收，難耐折磨而跳樓身亡。

還有身穿白色防護衣的「大白」（防疫工作者）拿鏟子把確診者飼養的寵物柯基犬當街活活打死，被質疑防疫過當。

美國之音（VOA）報導，曾經歷大躍進、文革等政治運動的上海居民簡敏驚覺，中國自3月爆發兩年多來最嚴峻的一波COVID-19疫情，防疫模範生上海淪陷，有關部門貫徹黨中央下達動態清零指示的種種作為，彷彿文革依附著防疫借屍還魂。

她說：「我感覺現在就是文革的2.0版，已經切切實實地來到了我們的身邊，真的是一模一樣。」

面對當前上海難退燒又棘手的疫情，據中媒澎湃新聞16日報導，督導防疫的國務院副總理孫春蘭仍堅持，要堅定不移執行動態清零總方針，堅決打贏疫情防控攻堅戰。

另據衛健委通報，截至16日24時，中國累計死亡4638例，累計報告確診18萬2293例。尚在醫學觀察的無症狀感染者28萬3814例（境外輸入790例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬9186例（出院6萬6230例，死亡9110例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）

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