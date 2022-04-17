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疫情15/300

瑞芳分局增2警確診 累計3人染疫

2022/4/17 11:28（4/17 12:06 更新）
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新北市警察局瑞芳分局16日有一名警官確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），擴大快篩後有3人呈現陽性，經PCR核酸檢測，其中2名警官17日確診，另1名員警報告尚未出爐，環保局上午也派員到分局大樓內外清消。中央社記者王朝鈺攝 111年4月17日
新北市警察局瑞芳分局16日有一名警官確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），擴大快篩後有3人呈現陽性，經PCR核酸檢測，其中2名警官17日確診，另1名員警報告尚未出爐，環保局上午也派員到分局大樓內外清消。中央社記者王朝鈺攝 111年4月17日
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（中央社記者王朝鈺新北17日電）新北市警察局瑞芳分局昨天有1名警官確診，分局通知密切接觸者快篩後有3人呈現陽性，經PCR核酸檢測，其中2名警官今天確診，另1名員警報告尚未出爐，瑞芳分局已有3人染疫。

相關人員指出，瑞芳分局1名警官昨天中午因喉嚨不適，自行前往醫院就診快篩後呈現陽性，經PCR檢測確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），個案已返家進行居自主居家照護，分局接獲通報，立即通知密切接觸者及同樓層辦公室人員快篩。

昨天晚間另有2名警官和1名員警回報快篩陽性，據了解，3人近期中午休息時間曾頻繁出入警局備勤室，經PCR採檢後，2名警官今天確診，另1名員警採檢報告尚未出爐。

環保局一早也派員到瑞芳分局大樓內外清消，瑞芳警分局表示，警局已啟動包括異地辦公及人員分流等相關應變機制，也針對分局辦公處所及設備等處清消，並強調勤務運作無虞，不會有治安空窗請民眾安心。（編輯：張銘坤）1110417

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