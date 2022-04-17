上海方艙不夠用 官方加速解隔與擴大徵用因應

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（中央社台北17日電）上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，在「四應四盡」的隔離政策下，方艙醫院的收治狀況吃緊。對此，官方以擴大徵用範圍，以及縮短隔離時間試圖改善情況。

「四應四盡」是官方在上海主導的防疫政策，即應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，當中方艙醫院乘載收治壓力。

據新華社報導，中國國務院聯防聯控機制赴上海工作組成員向准16日表示，截至4月13日24時，上海已有方艙醫院床位約20.4萬張，在建的方艙醫院計劃近期開放床位3.5萬張，合計約24萬張。

12日，上海曾公布，尚在醫學觀察的無症狀感染者有22萬4691例；再據現有公布的數字算13至16日，上海新增的無症狀感染者有8萬6000多例，如此的增速，顯見方艙醫院在收治病人上的不足。

上海官方因此以加快方艙醫院建設與加快出院解隔，盡力實現「四應四盡」。

據上海市疫情防控工作轉運專班負責人丁波16日指出，近日來上海每日新增感染者數量較多，轉運工作壓力較大。市區兩級轉運都存在不足，例如轉運不及時、候車時間長、入駐方艙慢、出院流程不通暢等等。

對此，上海一方面加快方艙醫院建設，籌措更多隔離床位；另一方面，採取具體措施，提升轉運的效率，加快出院接返工作。

丁波並指，近來，市、區聯合，積極通過新建、改建等途徑，將一批公共建築改為集中隔離點。比如國家會展中心、新國際博覽中心等，各區也在各方的支持下，把一批廠房、展覽館、體育場館、文化中心等，改為集中隔離點，其中也包括一些校舍。

不過，據財新網報導，多名浦東新區居民反映，擔心社區附近的學校被改建成方艙醫院後，會對附近居民帶來感染隱患。

另一方面，根據上海衛健委發布，現今方艙醫院平均住院時間正逐步縮短至1週左右。

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上海的長興島方艙醫院是這波疫情中，率先開艙的方艙，3月26日開始收治病人，4月6日首批患者出院，治療時間約為10天。而上海最大的方艙醫院國家會展中心（上海）在4月9日開艙後，首批治癒出院的患者在14日出艙，治療時間為6天。

有關方艙醫院的出艙標準，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝曾在13日表示，在感染者入院後第2天起，要每日檢測核酸。對連續2次核酸檢測結果陰性的（採樣時間至少間隔24小時）感染者，結合醫生綜合判斷，符合出艙標準的准予出院或解除隔離醫學觀察。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110417