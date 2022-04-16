上海疫情繼續燒 官方承認延遲轉送感染者到方艙

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（中央社台北16日電）繼香港之後，上海也因感染人數不斷增加，感染者無法及時被轉送隔離。上海官方今天承認，因近日感染人數多，出現轉運感染者不及時的問題，會加快建設方艙醫院及徵用校舍建集中隔離點。

香港在2月至3月第五波疫情急升期間，也曾經出現無法及時轉送感染者到醫院或社區治療設施的問題。當時因為每日感染人數眾多，公營醫療體系崩潰，一度有數以萬計感染者在家等候入院。

當時很多市民表示，已經在家裡等待了數天甚至一週，也不獲轉送到醫院，形同與病毒同存，擔心會傳染給家人。也有市民表示，在家等待送院期間已康復。

後來香港政府向北京中央求援，獲北京協助興建多間方艙醫院，並發布感染者在家等候入院或隔離的指引，有市民形容政府已靜悄悄推行感染者居家隔離措施。

港府也調整政策，在家已康復的病人會取消原定入院安排，及更新出院指引，加快病人出院，騰空床位接收病情嚴重的病人。

堅持「動態清零」及「應隔盡隔」政策的上海，也出現無法及時轉送感染者到方艙醫院的問題。

此前網路流傳一則影片，在上海有數十名感染者由大巴載到4家方艙醫院也遭拒收。在中國社群媒體也流傳一段錄音對話，上海一名女住戶向居委會表示，她居住的大樓有10戶，當中7戶確診，但無人接走確診者。

澎湃新聞報導，上海今早舉行疫情防控工作新聞發布會，市疫情防控工作轉運專班負責人丁波表示，近日每日新增感染者數量較多，轉運工作壓力較大，市區兩級轉運都存在不足，例如轉運不及時、候車時間長、入駐方艙慢、出院流程不通暢等等。

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他表示，對於這些不足，官方會加快建設方艙醫院，籌措更多隔離床位，以及提升轉運效率，例如感染者到達方艙後，先入艙安置到床位後，再辦入院手續。出艙名單會在之前一晚發給各區，讓各區充分準備接返工作。

他又表示，近來市及區都積極通過新建、改建等途徑，將一批公共建築改為集中隔離點，如國家會展中心等；而各區也把一批廠房、展覽館、體育場館、文化中心等，改為集中隔離點，其中包括校舍。（編輯：陳沛冰）1110416