兒童可打COVID-19疫苗？審查結果下午宣布

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）COVID-19本土病例飆破千例，衛福部食藥署今天上午審查兒童疫苗，5至11歲孩童有機會開放接種莫德納，食藥署長吳秀梅證實，專家會議已結束，結果將於下午2時記者會宣布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，甚至出現首例幼兒重症個案，但截至目前，國內都沒有可提供5到11歲兒童接種的疫苗。食藥署今天舉行專家會議審查兒童疫苗，5到11歲兒童較有機會先開放接種莫德納疫苗，接下來疾管署也會召集專家會議討論是否實際開放兒童施打。

根據中央流行疫情指揮中心說法，輝瑞BNT、莫德納（Moderna）的兒童劑型COVID-19疫苗相關資料近日都已送到食藥署；不過，由於莫德納主要是放寬兒童適應症，僅需檢附兒童臨床試驗資料，輝瑞BNT則是兒童劑型有較多技術性資料有待審視。

吳秀梅今天中午接受媒體聯訪時表示，兒童疫苗審查專家會議已結束，已針對相關資料進行審查；接種對象、接種廠牌及兒童接種劑量等會議結果，將統一由指揮中心指揮官陳時中於下午2時疫情記者會宣布。（編輯：張雅淨）1110417