疫情衝擊 機構下修中國第1季經濟成長率

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（中央社台北17日電）中國多家機構下修中國第1季經濟成長率，COVID-19疫情、俄烏戰事都為經濟復甦帶來不確定性。機構認為，為了實現增長目標全年達5.5%，穩增長政策在第2季亟需加碼。

中國國家統計局將於4月18日公布中國第1季國內生產毛額（GDP）等數據。

時代週報彙整中國10家機構對於第1季GDP成長率預測，約落在4.6%至5.4%間，平均預測值為4.9%。由於3月以來，嚴峻疫情增添了許多經濟不確定性，多家機構下調預測值。

中信證券研究報告指出，目前疫情等不利因素將對今年第1季GDP增速產生0.5到1個百分點的拖累，疫情對經濟的衝擊不僅體現在3月分，負面影響恐延續到第2季。為了實現增長目標全年達5.5%，穩增長政策在第2季亟需加碼。

西部證券將第1季GDP成長率從5.6%下修至4.7%。

中金證券分析，在各地嚴格疫情防控要求下，市內和跨區人員流動明顯下降，線下聚集性、密接型消費型態受影響大，旅遊外出、餐飲、商品房銷售等下滑明顯。工業生產總體尚保持平穩，但建築投資、貨運物流有所回落，部分企業生產也受擾動。考慮疫情影響，預計第1季GDP成長率約為5.0%左右。

國信證券認為，4.8%是市場對國內經濟增長狀況感受的冷暖分界線。如果今年第1季公布的GDP成長率超過4.8%，意味市場主流對經濟增長狀況感受偏正面；反之則為偏負面。

受到疫情和地緣政治衝突影響，中國出口在第1季也受到一定衝擊。

亞洲開發銀行（ADB）4月6日發布「2022年亞洲發展前景」（ADO）。由於俄烏戰爭、COVID-19疫情拖累，預計亞洲發展中經濟體今年國內生產毛額（GDP）成長率放緩；中國GDP成長率則落在5%。

綜合中國新聞網、人民網報導，中國國務院總理李克強於3月5日在第13屆全國人大第5次會議作政府工作報告時表示，設定今年GDP成長率預期目標為5.5%左右。

李克強在3月11日人大會議閉幕後記者會上坦言，中國經濟遇到了新的下行壓力和挑戰，以中國這個量級要有5.5%增量，相當於一個中等國家經濟總量，實現5.5%左右的增長，確實不容易。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110417