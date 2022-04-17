出團旅遊須打第3劑 提證明航空公司免手續費退改票

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（中央社記者余曉涵台北17日電）疫情指揮中心日前宣布施打第3劑疫苗才能跟團旅遊，不少人無法成行，也衍生退費需求。交通部表示，航空公司初步決定，22日後出團團體，旅客有未施打證明可免手續費退改票。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

交通部長王國材昨天指示民航局及觀光局與運輸業者進行協調，希望幫助取消行程的旅行團、旅客能拿回更多預繳團費。

交通部表示，華信及立榮航空同意依下列方式辦理團體機位退票事宜，包含即日起通知旅行業者，4月18日前需求於4月22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，憑小黃卡或健保App截圖等相關證明，可申請免手續費退、改票。

交通部指出，請旅行業者於4月21日前提出上述取消申請，未於時限前提出者，從4月22日後不再受理未施打第3劑疫苗旅客取消或延期申請；4月18日起需求的新團體機位，不接受旅行業者以未打第3劑理由申請延期或取消。

交通部觀光局長張錫聰今天告訴中央社記者，飯店業的部分，由於家數太多，因此還在與飯店業者協商當中，目前尚未有具體方案，未來先以重點區域，像是受影響程度高的優先進一步協商，若達成共識就會對外公布。

張錫聰表示，期待旅行業公會、旅館公會及旅館業可以考慮消費者權益，希望大家可以共體時艱。

觀光局日前公布，未打第3劑COVID-19疫苗不得參團的規定，並未包含學校畢業旅行、家族旅遊及員工旅遊，以及未滿12歲或12歲以上未滿18歲打2劑者。

觀光局指出，有關解約退費處理原則，原則上先請雙方（旅行業與旅客）協議延後行程，但出發時間為4月22日以後且未符合完整接種（即接種第3劑）的旅客，適用國內旅遊定型化契約第13條規定辦理，旅行社應提出已代繳行政規費或已支付必要費用的單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。（編輯：張雅淨）1110417