跟團3劑令惹議 王國材坦言看新聞才知道

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（中央社記者余曉涵台北18日電）疫情指揮中心日前宣布施打第3劑疫苗才能跟團旅遊引發爭議。交通部長王國材今天坦言，指揮中心公布後才知道，但已經進行危機處理，航空公司會完全退費，旅宿業還再討論。

立法院交通委員會今天審查交通部函送財團法人台灣郵政協會、財團法人台灣電信協會、財團法人中華顧問工程司、財團法人中華航空事業發展基金會、財團法人台灣敦睦聯誼會及財團法人鐵道技術研究及驗證中心111年度預算書及相關資料案。

王國材會前接受媒體聯訪時針對施打第3劑疫苗才能跟團旅遊引發的爭議時坦言，指揮中心宣布的很突然，也是看到新聞報導才知道，但這幾天已經進行危機處理。

王國材說，旅行業會有比較高的成本在交通航空費用及旅館費用，航空費用已經跟航空公司談好，將會完全退費。

交通部補充，航空業者同意4月18日前需求於4月22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，憑小黃卡或健保App截圖等相關證明，可申請免手續費退、改票。

交通部指出，請旅行業者於4月21日前提出上述取消申請，未於時限前提出者，從4月22日後不再受理未施打第3劑疫苗旅客取消或延期申請；4月18日起需求的新團體機位，不接受旅行業者以未打第3劑理由申請延期或取消。

旅宿業部分，王國材表示，這部分屬於商業合約，可以退多少有合約規範，但旅行業跟旅宿業都是受害者，會用合理方式來溝通退費方案，這部分還在進行中。（編輯：張銘坤）1110418