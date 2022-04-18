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疫情15/300

有參賽學生確診 台東舉辦全國鄉土歌謠比賽換場地

2022/4/18 10:02
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（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東縣政府舉辦全國鄉土歌謠比賽，場館有確診者足跡，為求慎重原場館清潔消毒，今天起的比賽移至台東大學台東校區，確保所有參賽選手的健康及維護比賽權益。

台東縣政府教育處自4月15日起至4月21日，在台東縣藝文中心演藝廳舉辦「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，共有來自各地的238隊、約1萬多名學生參賽。

教育處今天表示，這名確診者16日比完賽後出現身體不適狀況，當日即由家長帶回照顧，17日採檢確診。雖然在場館內及比賽當中全程佩戴口罩，但為求慎重，經主辦單位教育部同意，其餘賽程，從今天下午起改至台東大學台東校區6樓國際會議廳比賽，原場地進行全館清潔消毒。

此外，活動及場館工作人員全程皆須佩戴口罩，每2小時比賽場地做一次清消，所有工作人員將做好自主健康監測。

教育處說明，這名確診學生為台南參賽隊伍，個案由家長帶回台南篩檢後確診，同團現已搭乘原乘坐租賃的遊覽車回台南檢疫所進行採檢。台東縣以最高標準的防疫規範辦理此次賽事，並會持續關注參賽者的健康狀況，會視疫情趨勢，做滾動式調整及修正。（編輯：張銘坤）1110418

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