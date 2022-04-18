家用快篩實名制將上路 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）本土COVID-19疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心力拚家用快篩實名制5月初上路，相關執行細節受關注，指揮中心將於下午2時疫情記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增1210例本土個案，再創單日新高，個案分布於19個縣市，以新北市410例最多；新增中症病例以20至40歲為主，幾乎沒有慢性病史、都有接種1劑以上疫苗。

本土疫情持續，快篩使用需求增加，中央開始徵用快篩試劑，目標每月4000萬劑。衛福部待家用快篩試劑數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記，在一定時間內以平實價格取得快篩試劑，執行細節受矚目。

指揮中心統計，今年1月1日至4月16日本土病例共8948例，其中8902人為輕症或無症狀者、占比為99.49%，中症個案共43人，中症占比0.48%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計3例，其中2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲，重症占比0.03%。

為強化確診者居家照護，指揮中心將提供公費清冠一號，自今天起，居家照護確診者可自行或透過指定責任院所預約視訊診療，經評估確認後可送藥到府或由親友領藥，新制上路首日上午預約視訊診療人數也是關注焦點之一。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110418