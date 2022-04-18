深圳疫情下首設寵物托管中心 學者：值得推廣

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深圳市場監督管理局4月初公布建立寵物集中隔離託管中心，為需要集中隔離人員的寵物提供免費觀察、護理和健康監測服務。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張謙香港18日電）據報導，在疫情之下，中國大陸深圳市最近設立了大陸首個寵物托管中心，有學者認為，這是較人性化的做法，值得在其他城市推廣。

官方香港電台今天報導表示，深圳市場監督管理局本月初公布建立寵物集中隔離託管中心，為需要集中隔離人員的寵物提供免費觀察、護理和健康監測服務，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾毒）出現2年多來，大陸首個寵物托管中心。

報導指出，當地一個寵物醫療集團上月已受政府委託，在福田一個防疫措施較寬鬆的防範區建設臨時寵物驛站，運作3週，托管約200隻來自封控和管控區隔離人員的寵物。

負責人孔德斌說，驛站採取閉環管理，改裝10個集裝貨櫃箱安置寵物，由約30名醫護人員和志願者等在現場負責護理、健康監測、環境衛生和轉運寵物工作，並會每天向寵物主人發放片段，匯報寵物生活情況。

據報導，有深圳寵物主人說，早前當地出現本土疫情，曾擔心要集中隔離，家裡幾隻貓無人照顧，現時可交由專業人員托管，覺得較安心，但也關注寵物隔離檢測呈陽性時會如何處理。

報導引述廣州市社會科學院高級研究員彭澎意見指出，疫情出現2年以來，至今才有官方建立的寵物隔離中心啟用是較遲，相信深圳市政府這次作出人性化措施是一大進步，值得推廣至其他城市。（編輯：李雅雯）1110418