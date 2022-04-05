上海封控使飼主與寵物分離 毛小孩照顧成難題

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）上海疫情蔓延，不少寵物飼主擔心確診或無症狀必須被隔離，而與毛小孩分離。寵物安置與照顧成大問題。在這樣的情形之下，上海的寵物救助組織、醫院等陸續展開救援與輔導工作。

根據第一財經、鳳凰財經報導，目前上海並沒有明確政策說明，飼主被隔離後寵物的照顧與處置措施。在沒有明確的政策之前，飼主與居委會、一線防疫人員的溝通成了關鍵。飼主既得動情，也得講理。此外還要看運氣。

李明麗有超過兩年的寵物救助志工經驗，她受訪時提到，過去主要的工作是轉發領養資訊、宣傳飼養寵物的知識。然而，在上海這輪疫情期間，工作內容變成接聽飼主的電話，以及為他們做心理輔導。

她說，目前前來求助的飼主大多不是因為確診而被隔離，而是因為居住的社區有確診者而被封，擔心如果在往後自己被認定為密接者而須外出隔離，家中寵物沒人照顧；此外，飼主也擔心，若不幸確診，寵物是否會被「無害化處理」（撲殺）。

報導提及，李明麗遇到的情形非個案，大部分在上海的寵物救助組織、寵物醫院、寵物店和寄養機構，從3月以來陸續接到類似的需求。此外，還有一些飼主已經被通知隔離，迫切需要這類機構協助把寵物從封控的社區裡接出來並在機構安置、照顧。

報導引述一家寄養機構的負責人表示，過去一週每天只能睡兩小時，經常在凌晨3、4時接到飼主帶著焦慮情緒打來的電話。焦慮的原因之一，是害怕遇上「最壞的情況」，不少飼主提到之前在其他省市的「無害化處理」案例。

李明麗指出，「目前沒有到上海有撲殺動物的案例和政策」是目前對飼主而言，一句有效的安撫的話，這能讓飼主多一道心理上的底線，因為「很多來求助的人，就是想求一份底氣和安全感。」

造成飼主焦慮的另一個原因，如果防疫人員進屋消毒時，寵物因為消毒水引起中毒等不良反應怎麼辦？如果自己在離開家時匆忙而沒來得及給寵物放足水與糧食，寵物餓死、渴死怎麼辦？

一名在上海經營寵物照護仲介平台的工作人員在報導中提及，越來越多飼主提前預訂照護人員，確保寵物在自己確診時有人託付，獲得一點確定性。

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一名住在靜安區，家中飼養兩隻狗的許姓台灣民眾告訴中央社，比起自己，不少飼主更擔心家中的寵物。「有幾個熱心的朋友聯絡了一些寵物組織或寵物店，組了一個群，在裡面除了可以訂購寵物食品外，也有安排若飼主確診須隔離，寵物如何安置或由其他飼主代為照顧的方式。」

然而她也坦言，考量到每個飼主居住環境不同，寵物店或醫院的照顧能量有限，這目前只是朋友間的救助網路，難以擴大。 （編輯：曹宇帆）1110405