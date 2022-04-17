柯文哲、黃珊珊居家隔離至23日 市府：重要會議視訊舉行不影響公務

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台北市府繼媒體事務組全體人員被匡列居家隔離後，市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（左）也因曾與確診者近距離接觸，將居家隔離至23日。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）北市府繼媒體事務組全體人員被匡列居家隔離後，市長柯文哲、副市長黃珊珊也因曾與確診者近距離接觸，將居家隔離至23日。市府強調，重要會議將以視訊方式舉行，公務不受影響。

中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）代表團在13日下午至台北市政府拜會柯文哲及黃珊珊，不過其中1人（案34273）曾參與澎湖旅遊團，昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），柯文哲、黃珊珊今天下午接獲訊息後隨即前往採檢，並返家自主隔離。

台北市衛生局疫調後指出，雖然與會人員全程皆有配戴口罩，但考量會議場地為密閉空間，且個案Ct值22、同旅遊團已出現多名確診者，傳播風險較高，仍匡列柯文哲、黃珊珊等16人為密切接觸者，應從與確診者最後接觸日起居家隔離10天至23日止。

台北市政府發言人陳智菡說明，柯文哲、黃珊珊PCR採檢結果皆為陰性，防疫會議等重要會議將如期進行，由柯文哲主持的則改為視訊，不影響公務。

柯文哲透過臉書（Facebook）表示，疫情時代一定要建立風險管理的概念，過去一年，市府已經演練居家辦公多次，也很習慣視訊會議了，市府原本就是從明天開始進行居家辦公與分流上班，公務不會受到影響。

台北市政府疫情不斷，不僅產業局、新工處及地政局有人員染疫，媒體事務組一名替代役也在15日晚間確診，導致全組包含陳智菡、副發言人魏佑任及魏文元等共17人遭匡列居家隔離至22日。

陳智菡強調，媒事組有備援人力，公務行程不會受到影響，或改採視訊會議方式進行，而全組17人的PCR採檢結果皆為陰性。（編輯：陳仁華）1110417