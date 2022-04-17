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疫情10/300

環保署長率團赴帛琉出席海洋大會 4相關人員確診均輕症

2022/4/17 20:41（4/17 21:28 更新）
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環境保護署長張子敬（第一排中）出訪期間與團員、帛琉官員合影。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
環境保護署長張子敬（第一排中）出訪期間與團員、帛琉官員合影。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
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（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部今天表示，第7屆「我們的海洋大會」（OOC）台灣代表團成員昨天返抵國門，經核酸PCR篩檢，共有2名團員及1名與會人士確診，駐帛琉使館也有1名人員確診，目前均屬輕症。

外交部晚間發布新聞稿表示，由行政院環境保護署長張子敬任特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」（OOC），全團已於昨天返抵國門；經核酸PCR篩檢，目前有2名團員及1名國內與會人士確診，另駐帛琉大使館也有1名人員確診，但目前均屬輕症。

外交部強調，已在第一時間通知所有團員、機上乘客及相關接觸對象，請他們確實監控自身身體狀況，及注意採檢結果通知情形；至於相關檢疫方式，將依據指揮中心及各地方縣市衛生單位相關規定辦理，妥善落實各項防疫措施。

本屆海洋大會在友邦帛琉舉辦，外交部日前表示，台灣應帛琉政府邀請，特別委派海洋委員會海巡署「台南艦」前往帛琉，在第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, 2022）期間，與帛琉海巡船艦協同執行海上維安任務。（編輯：林克倫）1110417

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