柯文哲、黃珊珊曾與確診者開會 遭匡列居家隔離至23日

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市長柯文哲、副市長黃珊珊13日曾與確診者近距離接觸，衛生局今天晚間指出，由於會議時間將近1小時，且場地為密閉空間，傳播風險較高，已匡列2人居家隔離10天至23日。

中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）代表團在13日下午至台北市政府拜會柯文哲及黃珊珊，不過其中1人昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），柯文哲、黃珊珊今天下午接獲訊息後隨即前往採檢，並返家自主隔離。

台北市衛生局晚間說明表示，確診個案為案34273，曾在9日至13日前往澎湖參加旅遊團，13日返台當天即前往市府與柯文哲、黃珊珊和相關局處召開會議，會議時間近1小時。

衛生局指出，雖然17名與會人員全程皆有配戴口罩，但考量場地為密閉空間，且案34273從15日開始出現症狀、昨天採檢Ct值為22，同旅遊團已出現多名確診者，傳播風險較高，仍匡列柯文哲、黃珊珊等16人為密切接觸者，應從與確診者最後接觸日起居家隔離10天至4月23日止。

衛生局表示，相關疫調仍持續進行中，柯文哲、黃珊珊的PCR採檢結果已於下午出爐，2人均為陰性。（編輯：方沛清）1110417