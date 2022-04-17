新北18歲男確診居家照護外出 購物打球還發IG遭重罰150萬

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（中央社記者王鴻國新北17日電）三峽區18歲男子確診依法居家照護，竟把手機放在家中外出打球，甚至還為女友購買生日禮物，經衛生局查證屬實，依法強制送集中檢疫所隔離，並將重罰新台幣150萬元罰鍰。

新北市衛生局證實，家住三峽的違規男子是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診居家照護個案，4月14日PCR採檢陽性，全家及女友等接觸者採檢皆陽性，因此，這名男子全家接受居家照護。

由於這名男子居家照護期間涉違規外出跟人打籃球，還為女友購買生日禮物，由於男子將相關過程拍照上傳網路，引起衛生局注意並會同警方前往查證。確認違規外出，已經依法強制將這名男子移送集中檢疫所。

衛生局表示，這名男子明知已經確診，惡意不帶手機規避電子圍籬，外出打籃球還在IG PO文，公然挑戰公權力，將裁罰150萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1110417