上海設定4/20社會面清零、准部分企業復工 中國亟欲抽身疫情泥淖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強台北17日電）越來越多跡象表明，中國官方在排山倒海壓力下，把4月20日設定為上海疫情轉捩點。除當天要「社會面清零」，更讓部分企業復工復產，顯示中國急著想從上海這潭防疫泥淖裡抽身。

然而，這波已經超過30萬人染疫的上海，是否真能在今天算起的3天內，達到「社會面」或是官方期待程度的「清零」，仍然讓外界乃至於上海本地人懷疑。然而，若想解封，「清零」卻又是先決條件。

路透社今天報導，2名知情人士透露，上海市已設下4月20日前實現COVID-19病毒「不在隔離區外傳播」的目標，並已向各級黨政幹部及機關傳達。而中共上海市寶山區委書記陳杰16日更表示，中國國務院工作組、上海市委和市政府要求，上海疫情應在17日出現拐點（轉折點），並應在20日「實現（社會面）清零狀態」。

陳杰更直言，「這是軍事命令，沒有討價還價的餘地，我們只能咬緊牙關，爭取勝利。也可以說，這是一場全面的進攻，是扭轉疫情趨勢的最後一搏」。

從陳杰的嚴厲表態中可以看出，4月20日不會只是上海市單方面的政策要求，更像是北京中央下達、必須不打折扣執行到底的死命令。

除了上述報導，上海市經信委16日公布「工業企業復工復產疫情防控指引」，立即被視為官方意圖導引企業復工復產的政策訊號。而分屬中外車企龍頭的一汽及特斯拉（Tesla）上海廠，以及部分半導體廠，更率先計劃18日週一起分批復工。這些措施，也明顯呼應官方要讓上海疫情在20日轉折的意志。

事實上，在上述報導前，中國網路上已經流傳著不同版本、但同樣以4月20日為政策目標的文件，內容有的不合情理、有的不符邏輯。然而，4月20日卻是這些文件共同提到的上海疫情轉折目標。

依中國官方定義，COVID-19病毒「不在隔離區以外傳播」，就是所謂的「社會面清零」，也是封城解封的必要條件之一。那麼，上海真會在4月20日達到「社會面清零」這一目標嗎？

按上海市官方公布數據，16日全市新增的3238例本土確診病例中，仍有307例是在隔離區外的核酸篩查中被發現。而2萬1582例本土無症狀感染者中，也有415例在相關風險人群核酸篩查中發現。這代表在隔離區外，上海仍有不少潛在感染者。

但上海官方對這一數字的解讀則是，在風險人群中發現的陽性感染者比例在下降。那麼，上海真能在短短3天後的4月20日，就把隔離區外的感染人數清零，讓官方理想中的社區一級傳播結束，達到「解封」的先決條件嗎？

中國官方防疫專家吳尊友日前的說法可作為參考。他在7日表示，每個地區在完成第1輪全員篩查後，已被感染但尚未排毒者會繼續留在社區，成為潛在傳染源。因此必須儘快進行第2、3、4輪篩查，「全員篩查必須快，必須接二連三，一輪接著一輪連續開展，就能很快實現社會層面清零」。

因此，上海若要達到4月20日「社會面清零」的目標，最可能的作法是在這2、3天繼續不斷地全員核酸檢測，盡可能在非隔離區多找出感染者，然後將他們快速、強力地遷往方艙等隔離區，以此達到「社會面清零」的重大政策目標。

達成了「社會面清零」，上海官方才能進一步考慮進行某種程度、但不一定是全面的「解封」，至少能紓緩上海目前瀕臨爆發的強大民怨。否則，這股民怨若持續積壓不去，對中國社會穩定乃至於政治安全，特別是下半年中共20大的召開，都將造成衝擊。

在中共中央及上海官員眼中，早日壓下高燒難退的疫情，進而達到「社會面清零」乃至於未來的「解封」，是他們從疫情泥潭裡抽身的當務之急。至於事後可能出現漏網的染疫者、如何回頭因應，以及如何處置數量龐大的染疫隔離者，就是從泥潭抽身後再設法洗刷的小事了。（編輯：邱國強）1110417