疫情封控停工3週 上海特斯拉一汽均規劃復工

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（中央社台北17日電）依循中國清零總方針，上海市採取嚴格封控手段因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，美國電動車廠特斯拉（Tesla）上海廠因此停工。外媒報導，特斯拉上海廠規劃明天復工復產。

除了特斯拉，中國本土一線汽車大廠上汽集團也規劃18日啟動復工復產壓力測試。

華爾街日報指出，由於擔心疫情對於經濟衝擊甚大，特斯拉、上汽集團計劃分階段在上海市恢復生產。特斯拉在3月28日停止了上海工廠生產，報導引述消息人士說法表示，特斯拉規劃先從1輪班開始恢復生產，到4月底增加到2輪，因為其預期屆時將有更多工人可以從封鎖區域中被釋出。

這名消息人士強調，如果病例再次激增且上海市加強控制，這個計畫仍可能生變。

上汽集團是中國最大的國營汽車製造商，總部位在上海市，提供當地大量工作機會，18日起將分階段恢復工廠生產。在上海市封城期間，上汽集團部分工廠在閉環系統下運行，其他工廠則停產。

消息人士說，返回特斯拉和上汽工廠工作的員工，必須每48個小時接受一次COVID-19病毒檢測。

報導提到，汽車製造業是中國國內生產總值貢獻者之一，也是中國嚴苛防疫政策下受創甚深的業別，尤其是長春市、上海市相繼採取了防疫封控措施。

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中國3月汽車銷售量較去年同期下滑10.5%，分析師預期4月數字將進一步下降。上海市占中國汽車產量11%，部分供應商還出口零組件。汽車和科技行業高層警告，上海市長期停產可能會蒙受巨大經濟損失。

報導引述高盛分析師意見指出，物流是華東地區製造商的共同瓶頸，許多公司和卡車司機將供應鏈壅塞，歸因於嚴格的防疫措施和不同地方當局政策不一。（編輯：李雅雯/邱國強）1110417