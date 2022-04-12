中國防疫堅持動態清零 上海居民稱如文革2.0

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上海疫情爆發，當地居民被封鎖在家近1個月，有居民發覺，動態清零防疫猶如文革2.0。圖為上海浦西楊浦區冷清的街頭。（中新社）

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（中央社台北12日電）往昔文革10年浩劫使全中國陷入集體瘋狂並造成數不盡妻離子散的慘劇，如今COVID-19疫情重災區的上海居民發覺，動態清零防疫猶如文革2.0，原以為遠去的夢魘又再度清晰。

美國之音（VOA）報導，大躍進與大饑荒是上海居民簡敏的童年回憶，稍長至青澀年少又不幸趕上文化大革命，因出身並非根正苗紅，歷經幾回使舉國喪失理智和理性的政治運動，她幾乎家破人亡。

中國自3月爆發兩年多來最嚴峻的一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，防疫模範生上海淪陷，有關部門貫徹黨中央下達動態清零指示的手法，當地居民被封鎖在家近1個月，足不出戶，畫地為牢。簡敏驚覺，當前歷歷在目的種種猶如昨日重現，彷彿文革依附著防疫借屍還魂。

她說：「我感覺現在就是文革的2.0版，已經切切實實地來到了我們的身邊，真的是一模一樣」。大白兵不過就是包裹著煞白防護服的紅衛兵，因醫療資源集中抗疫，間接造成洗腎、癌症等患者延誤就診而死的次生災難層出不窮。

還有因封控管控，老老小小只能家裡蹲，空等有關部門執行計劃經濟，配送民生物資卻苦等無著而乾著急，這些簡敏以為不會再來已經遠去的往事，又全部回來了。

儘管國務院副總理孫春蘭親抵上海坐鎮視察，當局隨即發布一連串有關於確保、落實、大力執行的宣導，簡敏的反應卻異常冷淡。

報導說，她不讀報，不看新聞聯播，並說那些除了日期是真的，就連一個標點符號也不能信：「我們已經不相信他們了。他們從來都是騙人，從來沒有一句老實話跟你說的」。

報導指出，簡敏曾經遭遇的3年大饑荒是人禍，如今的3年抗疫也同樣是人禍。她說：「在他們眼裡，這裡的老百姓就是螻蟻，就是韭菜，就是給他們割的，他們從來沒有把人民放在眼裡過。在他們眼裡，這些代價是無所謂的，只要不傷害他們自己享樂就行了。死幾個就死幾個，哪怕死再多也無所謂的」。

上海疫情未歇，如今南方大城廣州也浮現疫情升溫的跡象，廣州市府已宣布11日零時起，市民非必要不得出城，並且在琶州會展中心搶建方艙醫院。

廣州是否也會如上海，重演因防疫而重現文革2.0的翻版，自由亞洲電台（RFA）報導，網路流傳的影音顯示，廣州近日部分超市貨架被人一掃而空，當地民眾說，有關單位已啟動生活必需品物資保供機制，目前市場供貨基本充足，但部分食品價格暴漲。

報導指出，有民眾分兩次買雞蛋，其中間隔1個小時，雞蛋就漲了一塊錢，還是會比較擔心，所以廣州市民才會搶購糧食。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110412