曾為抗疫寫正能量故事 作家六六求救文被群嘲

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（中央社記者張淑伶北京12日電）新加坡籍作家六六，兩年多前曾經赴武漢為「正能量」的抗疫電視劇搜集素材。近日她在網路上寫下住在上海的父母染疫、被逼去方艙醫院的恐懼，被批評「輪到自己，就哭天喊地」。

新加坡籍作家、中國大陸電視劇「蝸居」的編劇六六（本名：張辛）10日在微信發文說，「我的父母聽黨的話，在家閉門不出17天後，陽了。」她說，自己的父母只有在做核酸檢測時才下樓，父親先轉陽性，母親後來感染，被強制要送到方艙醫院，哭著在視訊中與女兒道別。

六六說，自己無能為力，只能鼓勵母親，還說「即便抓去方艙，也不會比集中營更差。你這一生，沒有自主選擇這回事」，她問朋友「是否能在文字裡讀到一個女兒絕望的心」。

2022年3月，中國的廣電總局組織拍攝抗疫電視劇，作家六六前往挖掘抗疫故事。網友批評，當湖北作家方方兩年前記錄武漢疫情下底層悲苦的時候，六六卻是宣揚正能量偉大，現在疫情輪到自己，就哭天喊地。

六六的這則發文迅速被大量轉發。11日下午她在微博發文說，有人將她兩年前去武漢採訪的文章與10日的「求救」對比，她辯解，COVID-19發生之初，武漢封城是無奈之舉，那時候大家對疾病沒有認知，也沒有疫苗和特效藥，全球都很恐懼，「政府採取的措施經對比可看出是對中國民生和經濟最大保障」。

她寫道，但是經過兩年，中國已投入大量資源在疫苗注射上，加上最新的Omicron更接近普通流感，她的父母在有基礎疾病、且母親因病無法接種疫苗的情況下，經過5天都轉陰性，症狀輕微。

她說：「再看今天上海的（微信）朋友圈，大家都在討論團（購）菜、有其他疾病如何尋求幫助、老弱病殘如何受到社區關注、何時復工復產——這些和奧密克戎（Omicron）本身已經關係不大。」

她還說，自己工作單位有個前員工，才32歲，有一歲多的孩子，3月底因為居住的社區封了得不到救助，叫不到救護車，低血壓休克死亡，在正常城市運行下，這是不會發生的悲劇。「是不是我們應該檢視一下新情勢新境況？做出一些調整？」並稱希望上海人不因疫情管控下的次生災害造成更大苦難。

六六目前已經清空自己的微博。（編輯：呂佳蓉）1110412