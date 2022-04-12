中國新增2.4萬本土病例 上海占9成5廣州疫情升溫

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中國12日通報COVID-19新增總染疫達2萬4659例，本土病例占2萬4546例，上海仍是重災區。圖為5日上海楊浦區穿著防護衣的防疫人員協助運送物資。（中新社）

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（中央社台北12日電）中國官方今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增總染疫達2萬4659例，當中本土病例占2萬4546例，上海仍是重災區，95%新增本土無症狀感染集中於此，廣州市也浮現疫情升溫跡象。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診1272例，其中本土占1251例，以上海994例最多，吉林省171例；境外移入21例。

此外，首都北京也通報4例新增本土確診，根據微博公眾號北京發布指出，這4例中有3例在豐台區，1例在朝陽區，全是密切接觸者經隔離觀察後轉陽性。

至於新增無症狀感染者達2萬3387例，其中本土占2萬3295例，同樣以上海最多達2萬2348例，占比約95%，吉林省598例；境外移入92例。

廣東省通報的新增本土確診16例與新增本土無症狀感染19例共35例，全部集中在廣州市，比昨天多8例，而廣州市已於11日零時起下令市民非必要不得出城，並且在琶州會展中心搶建方艙醫院。

廣州市衛健委表示，根據疫情防控需要，11日零時開始市民非必要不得離市。圖為10日施工人員在廣州琶洲會展中心建方艙醫院。（中新社）

當前上海疫情依舊嚴峻，廣州新增病例數攀升浮現不安跡象，中國當局堅持的動態清零防疫策略遭到專家學者的質疑。

南華早報7日報導，香港科技大學社會科學部講座教授兼中國跨國關係研究中心主任崔大偉表示：「若中國能夠研發更有效力的疫苗，或者願意向國外採購疫苗，其實沒有必要執行動態清零。」

因各省市貫徹中央下達的動態清零，疫情重災區如上海等地斷然封控，使得各公司行號被迫歇業，不僅損及經濟，沒工作就沒收入的底層勞工階級受創最深。

同樣是南華早報的報導說，廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示：「控制疫情而實施的歇業及封城，迫使企業暫停營運，勞工受到的影響最嚴重，這是大家都心知肚明的事，但誰都拿不出解決之道」。

截至11日24時，中國大陸累計死亡4638例，累計報告確診16萬6849例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬8594例（出院5萬9230例，死亡8827例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110412

（中央社製圖）



▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數

