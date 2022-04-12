上海單日無症狀感染下跌 研究預測5月疫情受控

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上海11日單日新增無症狀感染者下降至2萬2348例，是自4月以來首次下跌。有研究預測，疫情將於5月3日受控。（中央社製圖）

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（中央社台北12日電）上海疫情繼續延燒，據陸媒統計，上海11日單日新增無症狀感染者是自4月以來首次下跌，有研究預測，上海此輪疫情會於21日下降至1000例以下，5月3日疫情受控。

據中國人民日報所屬的醫藥媒體健康時報統計，上海單日新增本土無症狀感染病例，由1日起持續上升。1日有6051例，上升至10日的2萬5173例，11日下降至2萬2348例，是4月以來首次下跌。

報導引述上海國家中醫緊急醫學救援隊執行隊長方邦江表示，「這只能說是初見曙光」，因為當疫情出現波峰後，一定會有下降趨勢，但這是否代表上海疫情出現轉折點，還有待觀察後續新增病例是否持續下降。

武漢大學中南醫院副院長李志強表示，除了關注新增病例數字外，也需關注新增病例在哪裡發現。現時大部份新增病例都在管控人群中發現，說明不會在社會造成太大傳播風險。

他也表示，具體疫情變化要看後續的新增病例數據，如果數字持續下降，才能有明確的疫情走向。

健康時報又引述蘭州大學新冠疫情預測團隊的預測，指上海此輪疫情預計將於5月3日左右受到控制，預計累計感染人數約30萬人（介於22萬人至38萬人）。上海此輪疫情感染人數將在21日、25日及29日分別下降至1000例、100例和10例以下。

團隊又根據各次Omicron病毒變異株疫情平均參數，模擬全國無管控解封後第一波疫情發展規模，指若中國開放防疫政策，1個月內或有1024萬人感染，4.4萬人死亡。

不過，報導引述中國工程院院士張伯禮表示，由於病毒變異株的特性和防控措施技術進步，目前中國疫情呈現多點散發及局部規模性爆發，以往疫情爆發的規律不一定適用於此輪疫情，「持續時間可能較以往要長一些，具體不好做預判。」

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必杰表示，Omicron病毒變異株傳播率超強，感染者在潛伏期及病情初期的病毒載量也非常高，相比2020年原始病毒株，Omicron同期載量增加100至1000倍，所以感染機率也指數級增加。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110412