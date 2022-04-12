上海封控 分析師：鴻海無礙、和碩iPhone組裝影響小

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(中央社記者鍾榮峰台北12日電）中國上海本土COVID-19疫情嚴峻以及封控措施，是否影響蘋果iPhone組裝備受關注。產業分析師指出，儘管和碩部分iPhone組裝受影響，但短暫且有限，蘋果最大夥伴鴻海並未受影響，蘋果可降低封控對供應鏈衝擊。

產業分析師郭明錤11日深夜在個人推特（Twitter）上貼文指出，中國因為疫情採取封控措施，開始影響部分iPhone組裝，若從最佳情境分析，受影響iPhone組裝若完全回復的時間點，最快在4月底至5月初。

郭明錤表示，蘋果iPhone最大電子代工服務（EMS）合作夥伴鴻海集團，並未受到上海封控影響，也可因應短期供應鏈部分出貨短缺，預期上海封控對iPhone供應鏈影響短暫且有限。

他指出，蘋果在供應鏈管理能力佳，也與中國政府關係良好，蘋果可降低封控對供應鏈衝擊。

不過郭明錤也指出，若封控時間拉長，對消費者信心影響程度越高，也可能不利蘋果下半年消費電子產品的出貨表現。

蘋果將於美國時間28日下午（台灣時間29日上午）公布2022會計年度第2季（截至今年3月底）的季度財報，俄羅斯入侵烏克蘭戰事延長，歐美擴大制裁俄羅斯，加上美國聯準會（Fed）官員釋出加速升息和擴大縮減資產負債表訊息，市場疑慮通膨風險增加，加上原物料價格持續高檔、中國上海和昆山封城影響，外界也關注蘋果供應鏈供貨狀況。（編輯：趙蔚蘭）1110412