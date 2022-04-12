上海防疫嚴字當頭 官方呼籲防範區非必要別外出

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（中央社台北12日電）上海市委書記李強11日晚間表示，疫情防控要「嚴字當頭、一嚴到底」，全力保持從嚴從緊。上海市政府今天則強調，當前陽性感染數量仍居高不下，防範區不是放飛區，呼籲非必要別外出。

上海官方11日公布首批分區防疫名單，分為封控區（7624個）、管控區（2460個）、防範區（7565個）。

其中，封控區規定居民在封閉管理期間足不出戶；管控區人不出小區；防範區則迎來「微解封」，原則上市民可在所在街鎮範圍內活動，但嚴格限制市民聚集規模。

不過，李強在11日晚間表示，要保持頑強鬥志，嚴字當頭、一嚴到底，全力消除一切可能的風險和隱患，全力保持社會面從嚴從緊的防控態勢。面對當前疫情形勢，不能有絲毫放鬆懈怠，必須從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作。

上海上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝會中表示，11日開始，上海實施分區分類差異化防控。經歷了長時間封控，大家都想出門透透氣，還需要去買菜、買藥、就醫等。

他說：「但如果出現大量人員無序集聚，也會對當前的防疫工作造成很大隱患。我在這裡提醒大家，防範區不是『放飛區』，管控區、封控區更不是。」

吳乾渝表示，在防範區還是要堅持「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」的策略，非必要不外出，在居住社區內活動為主。需要外出的人員，可在防範區所屬街鎮內活動，但不得流動到封控區和管控區。

他表示，對毗鄰地區有較多封控區可能產生集聚性風險的區域，各區可視情況強化管控措施。

上海政府另公布，3月1日以來，上海累計超過2萬人出院和解除隔離醫學觀察。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110412