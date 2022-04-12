清零方針徒剩政治意義 中國轉向開放仍有3關卡

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（中央社台北12日電）中國對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採清零總方針。分析指出，面對高傳染力、低致死率的病毒變異株Omicron，清零手段徒剩政治意義；中國若要轉向開放仍有3大關卡待跨越。

這3大關卡包括高危族群疫苗覆蓋率、傳染病防治法認定鬆綁、清零指標調整等3大關卡。

COVID-19疫情3月起陸續在中國各地爆發。根據中國國家衛生健康委員會官網通報，11日增加本土染疫案例2萬4546例（確診案例1251例、無症狀感染者2萬3295例）。這波感染以無症狀感染者居多，中國仍維持清零方針，衍生醫療亂象、物資匱乏等多個問題。

上海市過往以「精準防疫」被譽為防疫模範生，也在這波疫情採用嚴苛防疫手段，實現「社會面動態清零」。

英國廣播公司（BBC）報導，清零手段過去一段時間顯示有效，這也在中國國內獲得許多民族主義者的簇擁和讚賞，官媒藉此大力宣傳清零政策成功和中共制度優越性；但是現在仍用封城等手段對付Omicron，這是用老辦法因應新問題。

上海浦東新區被封控管理兩週多，其中一位居民接受BBC訪問時表示，這樣做毫無科學根據和意義（指清零政策下的封控管理），唯一的意義就是政治意義，這是一個政治運動，這樣做的目的就是滿足領導的政治意圖，因為中國的清零政策不能失敗，所以就一條路走到黑，不管老百姓死活和經濟代價有多大。

牛津大學傳染病學教授陳錚鳴接受BBC訪問時指出，中國開放的條件逐漸成熟但尚未完全成熟，仍涉及多方面考量，包括高危族群疫苗覆蓋率、法規鬆綁、清零指標調整等3大關卡。

他說，據中國國家衛生健康委3月資料，約有5200萬60歲以上老年人未完成COVID-19疫苗完整接種（兩劑疫苗）。這跟香港第5波疫情處境類似，高危族群疫苗完整接種覆蓋率待加強。

陳錚鳴提到，未來需要將COVID-19降為乙類管理，從政策層面改變，降到乙類以後，（可能）就不會出現抓人場景等強硬措施。一定要有法律依據，否則基層就無所適從。另外，清零指標必須調整，「清零感染」和「清零死亡重症」是完全不同的概念。

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2020年1月，中國衛健委公告COVID-19採甲類傳染病預防、控制措施，納入法定傳染病管理，各級人民政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構可以依法對病人採取隔離治療、密切接觸者隔離醫學觀察等系列防控措施。

陳錚鳴坦言，中國若要走向開放，過程會非常漫長，因為觀念的改變，這個難度最大，尤其這幾年中國都採取了一種與眾不同的措施，也有成效，一下子要改變防疫策略，恐怕很難。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110412