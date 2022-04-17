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疫情11/300

柯文哲、黃珊珊近距離接觸確診者 PCR皆陰性

2022/4/17 17:36（4/17 17:45 更新）
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台北市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（左）13日近距離接觸確診者，兩人PCR皆為陰性。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（左）13日近距離接觸確診者，兩人PCR皆為陰性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市長柯文哲、副市長黃珊珊13日與COVID-19確診者近距離接觸超過半小時，市府表示，兩人今天下午接獲通知後立即前往醫院PCR採檢，結果皆為陰性，兩人返家自主隔離，等疫調通知。

中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）理事長施義芳等人在13日下午至台北市政府拜會柯文哲及黃珊珊，爭取2026年智慧運輸世界大會在台北市主辦事宜進行意見交流，希望共同達成爭取主辦權。

台北市政府發言人陳智菡今天下午說明，與會貴賓中，有一人因曾赴澎湖旅行團，昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市府接獲通知後立即安排柯文哲與黃珊珊進行採檢，並直接返家觀察、主動隔離。

陳智菡指出，柯文哲與黃珊珊的採檢以最速件處理，約下午2時採檢完畢後，目前結果出爐，兩人皆為陰性。

至於兩人是否被匡列居家隔離，台北市衛生局發言人紀玉秋接受媒體電訪表示，確診個案的疫調還在進行中，要確認接觸過誰、接觸多久、距離多遠、有沒有做好保護措施等，如果符合密切接觸者的定義，就會匡列居家隔離，不論是誰都會匡列。

紀玉秋表示，今天個案有201案，比較多，所以還在疫調，要花一點時間。

柯文哲在臉書發文表示，與確診者會議全程雖然都有戴口罩，但時間超過半小時，又是在密閉空間，依據衛生局疾管科專業判斷，他與黃珊珊要居家隔離的可能性很高。

柯文哲說，疫情時代一定要建立風險管理的概念，台北市政府原本就會從明天開始居家辦公演練，並開始分流上班，所以公務不會受到影響，一切兵來將擋、水來土掩。（編輯：李亨山）1110417

中央社整理COVID-19快篩陽性應對流程及接觸確診者注意事項。（中央社製圖）
中央社整理COVID-19快篩陽性應對流程及接觸確診者注意事項。（中央社製圖）
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