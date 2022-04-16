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疫情14/300

北市府役男確診媒體事務組全員居隔 未接觸柯文哲

2022/4/16 12:38（4/16 13:18 更新）
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台北市政府媒體事務組一名役男確診，發言人陳智菡證實，媒體事務組全員都被匡列隔離，不過該役男未接觸市長柯文哲。（中央社檔案照片）
台北市政府媒體事務組一名役男確診，發言人陳智菡證實，媒體事務組全員都被匡列隔離，不過該役男未接觸市長柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市政府媒體事務組一名役男確診，發言人陳智菡證實，媒體事務組全員都被匡列隔離，不過該役男未接觸市長柯文哲。陳智菡表示，媒事組都打滿3劑疫苗，目前身體都良好。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情燒進台北市政府，發言人陳智菡錄製影片表示，昨天晚間約7時接到通報，媒體事務組一名役男確診，該役男12日曾通知他的室友快篩陽性，「我們有心理準備」。

陳智菡表示，該役男是在居家隔離期間陰轉陽，12日就沒來上班，媒事組接到通知的第一時間就請大家都去做快篩，全數陰性。

陳智菡說，雖然該役男沒有來很多天，但有上班時會在辦公室裡活動，媒事組全員都打滿3劑疫苗，現在都在居家隔離，從12日算起10天，估計23日凌晨才解隔，之後還有7天自主健康管理，現在身體都很好。

至於市長柯文哲沒有跟此役男有任何接觸，陳智菡說，柯文哲健康狀況良好，媒事組也有備援人力，不會影響市政行程及線上會議等。

陳智菡指出，等完整疫調結果出爐，若役男感染日比較早，或許有可能提早解隔，而PCR篩檢也在陸續安排中。（編輯：李錫璋）1110416

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