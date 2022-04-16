緊鄰上海防疫壓力大 蘇州宣布多區採封閉式管理

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上海爆發疫情以來，緊鄰上海的江蘇省蘇州市便如臨大敵，官方宣布多個行政區自16日起進入封閉式管理。圖為12日蘇州進行區域核酸檢測。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）上海爆發疫情以來，緊鄰上海的江蘇省蘇州市便如臨大敵，將防範疫情輸入列為重要任務。然而政策仍不敵Omicron變種病毒的高傳染力，官方宣布多個行政區自今天起進入封閉式管理。

中國本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）多點爆發，近期每日通報病例均突破2萬。除了備受關注的上海市與吉林省之外，江蘇省的疫情也有持續加溫趨勢，其中蘇州市的疫情是江蘇省中相對更加嚴峻的行政區。

蘇州市委書記曹路寶12日坦言，蘇州已經到了這輪疫情以來最困難、壓力最大的時候，「以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，堅決守住江蘇東大門。」

言猶在耳，持續蔓延的疫情使得蘇州不得不拿出更強力的防控措施。

根據蘇州市政府新聞辦公室官方微博「蘇州發布」公告，從16日零時起，進一步提升吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）的疫情防控措施，採取封閉式管理，嚴格管控人員進出。

公告提及，非必要不流動，全面加強社會面管控，取消各類公眾聚集性活動，非必要不離開蘇州，確有特殊需要，須憑24小時核酸檢測陰性結果；若能居家辦公者，一律居家辦公，不能居家辦公者，出入辦公場所須憑24小時核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明。

對於上述區域內的社區、產業園區實行封閉式管理，嚴格實行「一門一崗」，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。

據蘇州日報報導，曹路寶15日晚間主持蘇州市疫情防控工作點調會時要求全蘇州市各地要按照「分級、分區域，嚴管快篩快調快隔」，精準處置局部疫情。同時再次強調，堅持「動態清零」總方針，進一步加快流調溯源，有力有序組織好區域核酸篩查，盡快乾淨徹底撲滅疫情。（編輯：陳沛冰）1110416