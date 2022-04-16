西安臨時管控引恐慌 官方稱沒有也不會封城

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（中央社台北16日電）中國西安市昨晚驟然宣布，今天起採取為期4天的「臨時社會面管控」，引發市民恐慌。西安當局今天稱，這是為了徹底斬斷Omicron傳播鏈的必要安排，西安目前沒有封城，也不會封城。

西安此前因COVID-19疫情封城長達32天，引發廣大民怨。相隔不到3個月，在疫情並不嚴重的情況下，官方昨晚驟然宣布臨時社會面管控後，引發市民恐慌，以為封城又來了。社群平台顯示，許多人連夜搶購物資。

據微博「西安發布」，西安當局今天稱，實行臨時社會面管控措施不等於封城，西安目前沒有封城，也不會封城；在加嚴社會面管控措施的同時，對保障市民群眾正常生產生活作出了周密的安排，請大家不必恐慌。

西安市政府副秘書長張峰虎上午在疫情防控工作新聞發布會稱，採取臨時社會面管控，是針對本次疫情傳播特點，為徹底斬斷傳播鏈，儘快排除風險，作出的必要安排。

他說，只實行4天臨時社會面管控的考慮，主要是因為Omicron變異株的潛伏期多為3至7天。目前報告的最後1例社會面病例是4月13日發現、14日確診的，為抓住這4天的窗口期，努力用最小代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

張峰虎並稱，實行臨時社會面管控的主要目的，是為了在儘量不影響社會正常生產生活秩序的前提下，減小社會流動性，讓生活節奏慢下來，聚集性活動停一停，與外來人員和物品接觸少一些，快速把潛在的風險源都找出來，降低交叉感染的風險。

他說，實行臨時社會面管控，不是不允許外出，也不是對各類場所一律關停，更不是城市停擺，而是堅持非必要不外出，儘量將個人活動範圍縮小到居住地和工作單位之內。

西安當局計畫在4月16日、17日和19日，分別再進行一次全域全員核酸檢測。

據官方發布，西安昨天僅新增本土確診1例、無症狀感染者1例。

截至15日晚間6時，累計發現本土陽性感染者43例，其中社會面（非隔離管控）發現5例。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110416