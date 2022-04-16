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疫情
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疫情12/300

疫情仍在高點 上海單日新增2萬3513例

2022/4/16 09:40
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（中央社記者吳柏緯上海16日電）上海疫情仍嚴峻， 15日新增本土確診3590例和無症狀感染者1萬9923例，共2萬3513例。網路盛傳，由於疫情未見趨緩，因此未來一週全面暫停快遞物流，對此官方出面闢謠，稱此為假消息。

上海採取封控措施已經超過2週，然而仍不斷出現確診者，每日通報病例數都超過2萬人，顯示疫情仍在高點。

上海市衛健委上午發布，15日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例3590例和無症狀感染者1萬9923例，總計達2萬3513例。

上海市疾控中心副主任吳寰宇14日表示，目前上海採全域靜態管理，居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。如果有物品被病毒污染，可能在接觸後造成感染。15日下午，中國網路開始流傳「上海將徹底靜默一週，所有快遞也全部停止」傳言。

上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」澄清，此為假消息。

據發布，目前上海繼續落實「三區」分區分級差異化防控管理，居民可繼續藉由社區團購等方式採購生活物資，各街鎮的保供物資也正陸續配送到居民家。（編輯：周慧盈）1110416

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