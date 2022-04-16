台東縣府疫情擴大 增1處長確診累計3主管染疫

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台東進香團群聚衍生的台東縣政府傳播鏈16日又有1名處長陰轉陽確診，累計3主管確診，台東縣政府上午在縣府停車場設置快篩站。中央社記者盧太城台東攝 111年4月16日

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東進香團群聚衍生的台東縣政府傳播鏈今天增加1名一級主管確診，累計3主管確診，目前縣政府尚有20餘人居家隔離，台東縣政府今早在縣府停車場設快篩站。

台東縣成功鎮二聖宮進香團4月7日至10日前往宜蘭縣進香，除了有22名團員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診外，因確診團員中有縣議員許進榮確診，衍生至台東縣政府和台東縣議會的傳播鏈。

台東縣政府多名局處長和許進榮在台東縣議會無黨聯盟的辦公室泡茶，4月11日又一起餐敘，因此包括衛生局長黃明恩在內23名縣府職員匡列居家隔離，台東縣長饒慶鈴自我健康監測。

昨天有蔡姓副處長和張姓隊長確診，今天又有1名處長陰轉陽確診，這名處長接受中央社記者訪問表示，出現頭痛、咳嗽、肌肉痠痛等輕症。

台東縣政府今天上午在縣政府停車場設置快篩站，一早就有許多縣府員工排隊快篩。（編輯：李錫璋）1110416