COVID-19本土病例再創新高？陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北16日電）COVID-19本土病例昨天新增1209例，創史上新高，指揮中心指揮官陳時中昨天坦言防疫重點將轉變為減災，強化疫苗、藥物整備及輕重症分流，今天下午2時將召開記者會說明最新疫情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，昨天單日新增1209例本土個案，正式突破千例大關，也創下台灣疫情發生以來新高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，從各國經驗看來，台灣勢必要接受一波大規模染疫，才有可能平息，未來不僅單日可能破萬，累計本土病例也有可能突破百萬例。

不過，陳時中強調，因Omicron傳染力強且多為輕症，未來防疫重點不在於疫情規模大小，而是做好「減災」，像是積極接種疫苗、藥物整備足夠並強化輕重症分流。

陳時中說，目前輝瑞口服藥儲備充足，第2季累計還有30萬人份會到貨，也將提供居家照護確診者公費使用「清冠一號」，經評估確認後可送藥到府。

輕重症分流方面，陳時中指出，各縣市擬定好居家照護計畫後將向指揮中心申請，陸續通過後就可實施，不會要求各縣市同時啟動，目前新北市已啟動居家照護、高雄市正在申請中。

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指揮中心昨天也祭出更強的疫苗接種規定，自4月22日起，醫事人員、防疫計程車、殯葬業等，第1、2、3、7類對象以及矯正機關、殯葬場所及24類場域的工作人員都須打滿3劑，不然就得自主快篩；至於大型活動與特定場所方面，遶境、旅行社、上健身房等，同樣從4月22日起須出示3劑接種證明。

另外，陳時中與發言人莊人祥14日出席新北市政府記者會，會後有一名記者確診，引各界關注；陳時中與莊人祥昨天在疫情記者會前均已完成快篩，確認為陰性，陳時中今天下午2時也會親自召開記者會，說明國內最新疫情與防疫措施。（編輯：陳政偉）1110416