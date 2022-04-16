中國新增2.4萬本土病例 上海市占9成5

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（中央社台北16日電）中國官方今天公布，新增2萬4680例本土病例，其中上海市占了2萬3513例。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，15日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3896例，其中境外移入29例，本土則有3867例。

本土確診中，上海市占了3590例，其次為吉林省的195例。

當天並通報新增2萬895例無症狀感染，其中境外移入82例、本土2萬813例。本土無症狀感染以上海市的1萬9923例最多，其次為吉林省的437例。

本土病例包括本土確診及本土無症狀感染。15日新增的本土病例數與14日（2萬4166例）相近，其中15日的本土確診（3867例）較14日（3472例）增加395例，上海市占了390例。

截至15日24時，中國大陸現有確診2萬5956例（其中重症74例），累計治癒出院14萬8170例，累計死亡4638例，累計報告確診17萬8764例，尚在醫學觀察的密切接觸者43萬8427人。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110416