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疫情18/300

台大再傳學生確診 校方：不會特別公布個案

2022/4/16 12:03
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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣大學日前接連傳出職員、住宿生、農化系學生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），近日網路又傳出法律學院學生確診。校方回應，不會特別公布個案，以指揮中心發布訊息為主。

台大在清明連假期間，先是傳出教務處註冊組有2名職員確診，註冊組其他人員改為居家辦公。後來在13日晚間，學生交流板又傳出男生宿舍、農業化學系疑似有數名確診個案，不過校方僅低調表示，正瞭解狀況並進行疫情調查中。

近日又有網友在社群網站發文，指看到防疫專車到女生宿舍載走1名學生。也有學生指出，收到法律學院發出的電子郵件，說明確診學生的足跡，而台大總圖書館也於昨晚緊急閉館消毒，在網路上引起熱烈討論。

中央社記者詢問校方，校方不願再說明細節，只回應如有師生確診，不會特別公布個別案例，一切以中央流行疫情指揮中心發布的訊息為主。

據了解，依照教育部12日發布的新停課標準，台大目前仍未達到1/3系所出現確診個案或密切接觸者，暫未宣布全校停止實體課程。（編輯：陳政偉）1110416

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